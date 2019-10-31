Подозреваемый в убийстве ребенка сказал следователям о «поехавшей крыше»

В ведомстве уточнили, что на фоне алкогольного опьянения у задержанного появились признаки «чего-то наподобие белой горячки». «На вопрос, почему он это сделал, сказал что „поехала крыша“», — уточнили в пресс-службе.

В данный момент следователи проверяют информацию о том, состоял ли подозреваемый на учете у психиатров.

Вооруженный ножом мужчина проник в детский сад во время тихого часа. Он поднялся на третий этаж, где ударил ножом шестилетнего мальчика. От полученных ран ребенок скончался на месте. Подозреваемого задержали. По факту убийства следователи завели уголовное дело по статье «Убийство малолетнего».

К ответственности сотрудники ведомства намерены привлечь работников детского сада и сотрудников ЧОП, которые занимались охраной учреждения. Им грозит наказание по статьям «Халатность» и «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей». По данным СМИ, подозреваемым в убийстве оказался 36-летний Денис Поздеев. Ранее он проходил по административному делу за публичную демонстрацию нацистской символики.

Губернатор Ненецкого автономного округа Александр Цыбульский заявил, что в детский сад мужчину пропустили охранники, которые приняли его за отца одного из малышей и с пульта открыли ему дверь. Сам задержанный, по словам главы региона, хронический алкоголик, который состоит на учете в наркологии.

Уже появилось видео прохода подозреваемого в убийстве мальчика в здание детского сада. На опубликованных кадрах видно, как он идет мимо пульта охраны и поднимается по лестнице, пряча нож в левом рукаве.