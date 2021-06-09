Подозреваемый в убийстве приставов в Адлере признался, что не жалеет о содеянном

Telegram-канал Mash опубликовал видео, на котором подозреваемый в убийстве двух судебных приставов в Адлере признается, что не жалеет о совершенном преступлении. Он заявил, что это его земля и он никому ничего не отдаст.

«С четырех лет я в этих домах живу, с четырех лет. Меня довели — оформлять не давали землю, говорили — нельзя. Не все продается, если продается, то я не продаю ничего. Это мое, это земля моих родителей, это земля моих детей. Мне 61 год, и я не жалею, что я сделал. Не хотелось так, конечно, не хотелось», — рассказал мужчина.

Ранее в МВД рассказали, что в Адлере около 10:35 мужчина застрелил двух судебных приставов, которые приехали на улицу Просвещения с постановлением о сносе принадлежащего ему здания.

По данным полиции, подозреваемого уже задержали, отвезли в дежурную часть, а материалы передали в управление СК России по Краснодарскому краю.