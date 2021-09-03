Мужчина, задержанный по подозрению в убийстве жителя Казани в лифте многоэтажки на Минской улице, дал признательные показания и рассказал о мотивах преступления. Об этом сообщили в пресс-службе регионального СУ СК РФ.

Следователи выяснили, что подозреваемый должен был приобрести у погибшего два земельных участка, а также расположенный на одном из них цех по выделке шкур. Сумма сделки составляла шесть миллионов рублей.

В день убийства они оформили договор купли-продажи, после чего поехали домой к подозреваемому при этом злоумышленник передал покупателю кейс, в котором были купюры евро и доллары «банка приколов».

В лифте продавец обнаружил обман и предъявил покупателю претензии. В ответ тот выстрелил мужчине в голову из карабина «Сайга». Вытащив тело на лестничную площадку, злоумышленник уехал к знакомому, где бросил свой автомобиль, а потом вместе со своим отцом попытался уже на его машине сбежать из Казани.

В городе был объявлен план «Перехват», поэтому его быстро задержали. Причастность к совершению преступления мужчина признал и дал признательные показания, рассказали в СК.

В ближайшее время следствие обратится в суд с ходатайством о заключении его под стражу. Также решается вопрос о назначении подозреваемому психолого-психиатрической экспертизы.

Погибшему был 51 год. Его тело нашли 2 сентября на лестничной площадке между 14 и 15 этажами одного из домов по улице Минской.