Подозреваемый в убийстве матери подросток из Альметьевска постоянно был дома. Соседи впервые увидели его при задержании

Школьник из города Альметьевск в Татарстане подозревается в убийстве матери. Несколько дней он просидел с трупом женщины в квартире. Соседка рассказала «360», что впервые увидела 13-летнего юношу только при задержании.

«Говорят, что сын убил мать. Семья как семья была. Отца не было, а мать… Нормальные они были. Шума, чтобы гуляли, не было такого. Но у матери какие-то сдвиги были. Про ребенка не знаю. Мы его впервые только увидели [когда уводила полиция]. Он никогда на улицу не выходил», — заявила пенсионерка.

Соседи поняли, что происходит что-то неладное, когда про женщину у соседей стала расспрашивать ее подруга. Потом приехала мать жертвы. Именно она вызвала полицию.

«Мать приехала, стучали-стучали. Она вызвала участкового. Ломали дверь. Когда дверь сломали, он стоял у двери [и говорил]: „Я картошку жарил“. С 25-го числа мать лежала, и он [там был]…» — добавила пожилая женщина.

Она отметила, что совсем немного знала про семью: раньше мама мальчика была замужем, в этой квартире жила бабушка ребенка. Когда она купила дом, то съехала, а жилье заняла ее дочь.

«Она не пила — ничего. Нормальная баба была, когда с головой все нормально было. У нее типа шизофрении что-то было», — утверждает соседка.

Следственный комитет по Республике Татарстан сообщил, что 11 ноября труп 36-летней женщины с множественными колото-резаными ранениями в области шеи нашли в одной из квартир Альметьевска. Там же находился ее 13-летний сын. Его заподозрили в убийстве по личным мотивам. Открыто уголовное дело об убийстве. Расследование продолжается.

Сейчас подросток находится в больнице под охраной, об этом написало издание «Мой Альметьевск». Его бабушка рассказала ИА «Татар-информ» о том, что ее дочь не выпускала мальчика на улицу полтора года. Он был на домашнем обучении. Собеседница агентства уточнила, что обращалась в надзорные органы с просьбой проверить семью. Однако никаких нарушений не было найдено. РЕН ТВ сообщил, что мальчик просидел с телом матери две недели.