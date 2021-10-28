Подозреваемый в убийстве бывшего топ-менеджера Смоленского банка Михаила Яхонтова и его семьи Андрей Скрипкин покончил с собой. Его тело было обнаружено в СИЗО в Белоруссии, сообщил РЕН ТВ со ссылкой на источник.

По данным собеседника телеканала, Скрипкин находился в изоляторе, пока решался вопрос о его экстрадиции в Россию. Но он свел счеты с жизнью.

Трупы Яхонтова, его жены и сына были обнаружены в квартире одного из элитных ЖК на Мосфильмовской улице в Москве 26 октября. На телах экс-банкира и супруги нашли ножевые ранения, у ребенка была сломана шея.

Подозреваемый в расправе Скрипкин успел уехать из России в Белоруссию, где его быстро задержали и поместили в СИЗО. Накануне СК потребовал его заочно арестовать.

Известно, что Яхонтов был судим по делу о крупной растрате средств Смоленского банка. В общей сложности организация была должна своим кредиторам свыше 19 миллиардов рублей.

Яхонтов был осужден на шесть лет и недавно освободился. Но на экс-банкире висели огромные долги. Его жена занималась бизнесом. Сыну было восемь лет.