Криминал 25 декабря 2023, 12:06 Подозреваемый в убийстве двух женщин в Москве полностью признал вину Подозреваемый в убийстве двух женщин в центре и на востоке Москвы признал вину РИА «Новости»

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Подозреваемый в убийстве двух женщин в центре и на востоке Москвы полностью признал свою вину. Об этом сообщила пресс-служба столичного главка Следственного комитета.

Правоохранителям удалось задержать подозреваемого в нескольких убийствах. Он полностью признал свою вину.

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«Мужчина признал вину в полном объеме и сообщил следствию, что употреблял спиртные напитки и использовал малозначительный повод для конфликта и совершения последующих преступлений», — рассказали в СК.

В ближайшее время мужчине назначат психолого-психиатрическую экспертизу. СК будет ходатайствовать перед Пресненским районным судом об избрании ему меры пресечения в виде ареста.

Также полиция задержала подозреваемого в убийстве матери на северо-востоке Москвы. Тело 77-летней женщины нашли в квартире жилого дома в Студеном проезде. Подозрения правоохранителей пали на ранее судимого 55-летнего сына убитой, находившегося в день происшествия в состоянии алкогольного опьянения.