Подозреваемый в убийстве девушки в Раменском совершил суицид в СИЗО

Заключенный следственного изолятора в подмосковном Серпухове покончил с собой в СИЗО. Об этом «360» сообщила пресс-служба УФСИН по Московской области.

«30 октября 2019 года обвиняемый Ш., содержащийся в СИЗО-3 УФСИН России по Московской области, совершил суицид. На место происшествия немедленно прибыла бригада скорой помощи, которая констатировала смерть обвиняемого», — говорится в сообщении пресс-службы.

Подозреваемого в убийстве женщины в Раменском арестовали на 2 месяца Подробнее

В ведомстве также добавили, что никаких конфликтов у заключенного с сокамерниками и сотрудниками следственного изолятора не возникало. Как сообщил «360» источник в правоохранительных органах, мертвым нашли Артема Шустова, который, по версии следствия, в июле 2019 года зарезал свою возлюбленную на детской площадке в подмосковном Раменском.

Вечером 25 июля мужчина пришел на детскую площадку и несколько раз ударил ножом 26-летнюю Наталью Басову прямо на глазах у ее маленькой дочери. От полученных ранений женщина скончалась. Задержали Шустова около Ногинска. При нем был тот самый нож. На допросе он сознался в убийстве и заявил, что совершил преступление в приступе ревности.