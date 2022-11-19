Криминал 19 ноября 2022, 14:15 Подозреваемый в убийстве девушки на юго-западе Москвы признал вину Следственный комитет: убийца девушки на юго-западе Москвы подробно все рассказал Пресс-служба Следственного комитета

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Шохрубек Каримов, обвиняемый в убийстве девушки, чье тело нашли накануне на юго-западе Москвы, признал вину в преступлении. Об этом сообщил Следственный комитет Москвы в своем Telegram-канале.

В ходе допроса он полностью признал вину и подробно описал, как совершил убийство.

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«В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК РФ, и избрана мера пресечения, связанная с лишением свободы», — говорится в сообщении.

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Тело убитой обнаружили накануне. Перед произошедшим она обращалась в органы из-за преследования. Подруга жертвы указала, что виновным может быть бывший парень той, с которым она встречалась полгода Личность подозреваемого установили, а затем его задержали в Тамбовской области. Затем в Сети появилось видео, как он поджидал девушку у ее работы. Следственный комитет России затем опубликовал сообщение о том, что Каримова доставили в Москву.