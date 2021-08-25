Мужчина, задержанный по подозрению в изнасиловании и убийстве восьмилетней девочки в Тюмени, признал свою вину. Но при этом он заявил, что не имеет отношения к другим похожим преступлениям в регионе, сообщил Telegram-канал «Говорит Москва».

Предполагаемого убийцу девочки задержали в среду. Им оказался 40-летний местный житель. Telegram-канал «Редакция» со ссылкой на источник сообщил, что подозреваемый является сотрудником МВД и занимает должность помощника местного участкового.

Правоохранители сегодня нагрянули в квартиру, где проживал подозреваемый. Слесарь Михаил рассказал Life, что им пришлось вскрыть 21 квартиру в доме, прежде чем они нашли нужную.

Соседи рассказали, что эту квартиру в начале июня выставили на продажу. Она находится на первом этаже дома, куда девочка могла пойти ловить Wi-Fi. Сегодня туда приехала и хозяйка квартиры, но общаться с журналистами женщина отказалась, сообщил сайт 72.ru.

Восьмилетняя девочка пропала 30 июня. Тело нашли 19 августа, его обнаружили в двух километрах от ее дома. На труп наткнулись рабочие, которые косили траву.