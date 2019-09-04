Подозреваемый в убийстве челябинского бизнесмена сдался полиции

«Молодой человек сам пришел в полицию. Сейчас с ним проводятся следственные действия», — сказал Шишков, не став раскрывать имя задержанного.

22-летнего Худояна с пулевым ранением доставили в больницу 2 сентября в Златоусте. Врачи не смогли спасти молодого человека. В розыск объявили 23-летнего Руслана Кравченко и 25-летнего Илью Каменева.

По информации агентства, семья Худояна занимается торговлей хлебом и строительными работами. Сообщается также, что они состоят в родстве с кланом Сгоянов, близким к подавшему в досрочную отставку экс-главе города Златоуста Вячеславу Жилину.