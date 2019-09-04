Подозреваемый в убийстве челябинского бизнесмена сдался полиции
Подозреваемый в убийстве челябинского бизнесмена Давида Худояна сам сдался полиции. Об этом сообщило агентство Ura.ru со ссылкой на помощника руководителя следственного управления Следственного комитета по Челябинской области Владимира Шишкова.
«Молодой человек сам пришел в полицию. Сейчас с ним проводятся следственные действия», — сказал Шишков, не став раскрывать имя задержанного.
22-летнего Худояна с пулевым ранением доставили в больницу 2 сентября в Златоусте. Врачи не смогли спасти молодого человека. В розыск объявили 23-летнего Руслана Кравченко и 25-летнего Илью Каменева.
По информации агентства, семья Худояна занимается торговлей хлебом и строительными работами. Сообщается также, что они состоят в родстве с кланом Сгоянов, близким к подавшему в досрочную отставку экс-главе города Златоуста Вячеславу Жилину.