Эксклюзив 07 апреля 2023, 20:10 Подозреваемый в убийстве 5-летнего ребенка в Богородицке не был его отцом — источник Источник «360»: предполагаемый убийца ребенка в Тульской области не был его отцом

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В Богородицке Тульской области раскрыли преступление, совершенное в 2020 году. По предварительным данным, мужчина убил пятилетнего ребенка, а мать мальчика все последующие годы скрывала это, желая защитить сожителя. Источник «360» рассказал, что обвиняемый не был отцом убитого.

Также по данным источника, молодой человек был моложе своей сожительницы примерно на шесть лет.

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Как рассказали в Следственном комитете по Тульской области, 28-летнего мужчину обвиняют по статье УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшего».

По данным следствия, когда произошло преступление, мать погибшего мальчика проживала вместе с обвиняемым в доме, который они арендовали. В октябре 2020 женщина уехала на неделю и оставила ребенка на попечение сожителя. Спустя несколько дней мужчина разозлился из-за поведения ребенка и избил его. Проснувшись ночью, он обнаружил, что мальчик не дышит. Поняв, что совершил, обвиняемый решил скрыть преступление. Он вывез тело ребенка в лес и закопал его там.

Чат помог найти убийцу

Как сообщил Telegram-канала Baza, раскрыть преступление удалось благодаря чату, где общались женщины, оказывающие интимные услуги. Одна из них по секрету рассказала другой девушке страшную историю. Якобы у одной из участниц этого чата есть парень, который убил и закопал ее сына, при этом девушка продолжает жить с ним. Услышав это, девушка сразу обратилась к полицейским, которые и выяснили, о ком конкретно идет речь.

Днем 7 апреля суд избрал в отношении молодого человека меру пресечения в виде заключения под стражу. Следователи продолжают устанавливать все обстоятельства совершенного преступления.