Подозреваемый в убийстве 20-летней давности пойдет под суд в Ставропольском крае

Жителя Новопавловска Ставропольского края будут вновь судить за убийство, которое он совершил в 1999 году.

Как сообщает newstracker.ru со ссылкой на информацию регионального СУ СКР, тогда он на улице поссорился с 17-летним знакомым из-за девушки. Достав нож, он несколько раз ударил соперника. Полученные раны оказались смертельными.

Мужчину задержали. Но суд посчитал, что было превышение пределов необходимой обороны, и освободил его от наказания.

Позже приговор обжаловали и отменили, а дело было направлено на дополнительное расследование. Пока шло новое следствие, мужчина уехал за границу и все это время скрывался там, меняя разные страны.

Его объявили в международный розыск, в 2019 году задержали и вернули в Россию.

Сейчас его ждет новый судебный процесс. В худшем для него случае он может провести в колонии ближайшие 15 лет.