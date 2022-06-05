Подозреваемый в убийстве 17-летней девушки из Подмосковья объяснился

Подросток, которого подозревают в убийстве 17-летней девушки в Подмосковье, объяснил свой поступок. Он заявил, что зарезал подругу из-за ссоры по поводу их общей знакомой. По словам юноши, бывшая одноклассница обвинила его в распространении клеветы. Об этом сообщила «Комсомольская правда» в Telegram-канале.

Парень сообщил, что не сдержался после обвинений девушки, схватился за нож и нанес ей несколько ранений. Конфликт случился в заброшенном здании, где подростки проводили время. Однако знакомые считают, что с погибшей девушкой у подростка были личные счеты, они уверены, что юноша завидовал тому, что у нее обеспеченная семья.

По информации издания, молодой человек купил нож — орудие преступления — за день до случившегося.

Тело девушки нашли в Немчиновке Одинцовского района Подмосковья 3 июня. Следствие провело предварительную проверку, в ходе которой был установлен подозреваемый. Его задержали на следующий день, подросток дает показания.