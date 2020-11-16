Подозреваемый в убийстве 11-летней уральской школьницы жил вместе с матерью

В квартире подозреваемого в убийстве 11-летней девочки в Асбесте провели обыск. Соседка мужчины Анастасия Исакова рассказала «360», что он жил вместе с матерью.

Полицейские пригласили на следственные действия понятых, одной из которых и оказалась Анастасия. Предполагаемого преступника в этот момент не было.

«Двухкомнатная квартира, жили мужчина и его мать, <…> хозяева чистоплотные», — рассказала женщина.

В помещении она заметила фотографию подозреваемого, его паспорт и документы. Мать мужчины вела себя, по словам Исаковой, спокойно.

«Как ни в чем не бывало», — описала она состояние женщины во время обыска.

Соседи признались, что не знали о судимости живущего рядом мужчины. Сотрудников правоохранительных органов в подъезде они не встречали.

В убийстве 11-летней школьницы из Асбеста подозревают 40-летнего местного жителя. Мужчина признался, что встретил девочку на улице, пригласил к себе домой, изнасиловал и задушил. Тело ребенка он спрятал, когда стемнело, выкопав неглубокую могилу и забросав его мусором и досками.