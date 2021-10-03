Главный подозреваемый в убийстве трех девушек в Гае ранее был судим за аналогичное преступление и вышел на свободу в июне 2021 года. О подробностях биографии Александра Лазарева написала газета «Московский комсомолец».

По данным издания, Александра Лазарева судили за убийство в Орске и приговорили к лишению свободы сроком на девять лет и четыре месяца. Наказание он отбывал в исправительной колонии № 3 в Оренбургской области.

Во время отбывания наказания Лазарева неоднократно привлекали к ответственности за нарушения режима. С апреля 2013 по декабрь 2017 года его наказывали 11 раз. Пять раз он попадался на проносе и хранении запрещенных предметов, еще два раза отказывался от выполнения работы.

В 2017 году Лазарев женился, у него родилась дочь. Мужчина получил образование по специальностям «швея» и «мастер столярного дела». Лазарев получил 23 поощрения от администрации колонии, но четыре новых замечания исключили возможность его освобождения досрочно.

МВД ранее опубликовало фотографию предполагаемого убийцы. Губернатор Оренбургской области Денис Паслер объявил награду в один миллион рублей за информацию об убийце студенток.

Тела трех девушек обнаружили утром 30 сентября на улице Молодежная в городе Гае Оренбургской области. Позже на месте убийства следователи нашли нож.