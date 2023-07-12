Эксклюзив 12 июля 2023, 19:07 Подозреваемый в скальпировании панка объяснил свой поступок тем, что был пьян Видео «360»: подозреваемых в скальпировании панка доставили в суд в Электростали

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Подозреваемых в снятии скальпа с 19-летнего молодого человека в Электростали доставили в суд. Один из фигурантов раскаялся в совершенном и заявил, что готов лично встретиться с пострадавшим и принести ему свои извинения. В распоряжении «360» оказалось видео с места событий.

Подозреваемый, которого подмосковные полицейские задержали в Обнинске, рассказал, что готов оказать материальную помощь пострадавшему и его семье.

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По словам задержанного, волосы на голове молодого человека резал он, нож принадлежит ему. Он добавил, что в момент встречи все были пьяными. Пострадавший попросил сигарету, после чего случился конфликт. Фигурант уголовного дела признался — он догадался, что начал резать скальп, когда по его рукам потекла кровь. После этого он испугался, убежал в лес и пытался скрыться.

Члены семьи осудили поступок задержанного. Он отметил, что у него самого есть дети — старший ребенок пойдет в пятый класс.

На 19-летнего панка напали 9 июля. С него сняли скальп, после чего убежали. Пострадавшего госпитализировали, он проходит лечение. Подмосковные следователи попросили арестовать подозреваемых в совершении преступления.

Адвокат Александр Забейда заявил RT, что на наказании подозреваемых скажется общественный резонанс по этому делу. Юрист добавил, что многое будет зависеть также от личных характеристик задержанных и качества проведенного расследования.