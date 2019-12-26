Подозреваемый в растлении дочери житель Гатчины признался в хранении оружия

Жителя ленинградской деревни Химози обвинили в изнасиловании несовершеннолетней дочери и незаконном хранении оружия. В последнем Андрей Бовт (Лободюк) признался.

Обвинения Бовту предъявили по четырем инкриминируемым ему преступлениям. Об этом «Интерфаксу» рассказали в пресс-службе СК РФ по Ленинградской области.

«Вину он признает частично: в изнасиловании не признается, но признал вину в части хранения оружия», — уточнили в ведомстве.

Следствие уже опросило мужчину по делу как обвиняемого.

Андрею Бовту вменяют изнасилование, насильственные действия сексуального характера, незаконное приобретение, передачу, сбыт, хранение, перевозку или ношение оружия и незаконное приобретение, передачу, сбыт и хранение взрывчатых веществ или взрывных устройств.

Из семьи Бовта изъяли восьмерых детей, шестеро из них несовершеннолетние. В полицию, по данным источника, обратилась мать детей. СМИ уверяют, что она приходится фигуранту двоюродной сестрой.

Решением Гатчинского городского суда 18 декабря Андрея Бовта арестовали до 16 февраля 2020 года. Следствие предполагает, что он изнасиловал 13-летнюю дочь.

Недавно выяснилось, что двое старших сыновей Бовта прописаны и являются владельцами квартиры в Санкт-Петербурге. Молодые люди задолжали за квартплату более 160 тысяч рублей.