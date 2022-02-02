Подозреваемый в поджоге квартиры в Чертанове частично признал вину

Обвиняемый в покушении на убийство организатор поджога квартиры в московском районе Чертаново признал свою вину частично. Об этом сообщил RT со ссылкой на члена Общественной наблюдательной комиссии Москвы Георгия Иванова, который посетил фигуранта дела в СИЗО.

Общественник пояснил, что обвиняемый признается только в поджоге, но не двери, а сумки с вещами подруги. По мнению мужчины, огонь перекинулся на дверь без его участия. Но главное, что он не признает своей вины в покушении на убийство.

Иванов добавил, что арестованный уже пять раз отбывал наказание за различные преступления. Поэтому его поместили в камеру к другим рецидивистам.

«Претензий к условиям содержания он не высказал», — подчеркнул член ОНК Москвы.

Пожар в квартире дома на улице Дорожной произошел на минувшей неделе. От огня пострадали двое молодых мужчин. С ожогами средней степени тяжести их доставили в одну из московских больниц. Прибывшие на место врачи также оказали медицинскую помощь одному молодому человеку и девушке. От поездки в больницу эти пострадавшие отказались.

После изучения места возникновения огня следователи установили, что произошел поджог. Эту версию подтвердило видео с камер наблюдения, на котором неизвестный мужчина разложил вещи около входа в квартиру, облил горючей жидкостью и поджег.

Когда подозреваемого задержали, он заявил, что решился на такой шаг из-за конфликта со своей сожительницей. Мужчине предъявили обвинение по статье «Покушение на убийство двух и более лиц общеопасным способом. В минувший вторник столичный суд отправил обвиняемого в СИЗО до 31 марта.