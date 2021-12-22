Подозреваемый в педофилии попал на видео в Сосновоборске

ГУ МВД России по Красноярскому краю опубликовало видео нападения на девочку в Сосновоборске. Об этом сообщается пресс-служба ведомства.

Полиция попросила распространить видео, на котором запечатлен мужчина, предположительно это он совершил действия сексуального характера в отношении 9-летней девочки в Сосновоборске.

Преступление было совершено в первой половине декабря. Следственный комитет возбудил уголовное дело по п «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ.

Ранее следователи показали только фоторобот, составленный со слов ребенка.

Сотрудники полиции обращаются к жителям Красноярского края с просьбой оказать помощь в установлении личности предполагаемого подозреваемого. Сообщить имеющиеся сведения можно по телефону 8 (391) 312-02-86 или 102.

Ранее председатель комитета Госдумы по информационной политике, технологиям и связи Александр Хинштейн выступил с предложением надевать электронный браслет после освобождения из колонии.

Он пояснил, что находящийся под контролем бывший осужденный за педофилию не пойдет на повторное преступление против половой неприкосновенности ребенка.