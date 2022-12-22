Криминал 22 декабря 2022, 08:21 Подозреваемый в мошенничестве создатель криптовалютной биржи FTX прилетел на суд в США Fox Business: основателя криптовалютной биржи FTX Бэнкмана-Фрида экстрадировали в США

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Основатель обанкротившейся криптовалютной биржи FTX Сэм Бэнкман-Фрид вернулся в США. Он согласился на экстрадицию и предстанет перед судом по делу о финансовом мошенничестве. Самолет с Багамских островов приземлился в Нью-Йорке 21 декабря, рассказал Fox Business.

В полете 30-летнего бизнесмена сопровождали сотрудники ФБР и Службы маршалов США, а в аэропорту встретил кортеж внедорожников. Он сам согласился на экстрадицию, а судья Багамских островов ее согласовал. В ближайшее время состоится заседание — Сэму Бэнкману-Фриду предъявили обвинение по нескольким статьям, в том числе за мошенничество с использованием электронных средств связи и заговор с целью обмана Федеральной избирательной комиссии.

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Криптовалютная биржа FTX в 2021 году по объему торгов стала третьей крупнейшей площадкой для обмена цифровой валюты. На ней зарегистрировались более миллиона человек. В ноябре биржа и 130 аффилированных фирм объявили о банкротстве.

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