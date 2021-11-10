Подозреваемый в мошенничестве петербуржец объяснил испугом смертельную аварию с сотрудником СОБР

В Санкт-Петербурге арестовали подозреваемого в мошенничестве мужчину, который при задержании насмерть сбил сотрудника СОБР. Он объяснил свои действия испугом.

«Педаль газа я нажал от испуга. Я не понял, что меня задерживают, и все время в пути звонил 112. Потом остановился и ждал, от преследования не уходил», — заявил арестованный в суде. Его слова приводит объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

Мужчина уверял суд, что был курьером у мошенников и ничего не знал. Он заявил, что никогда не стал бы этим заниматься, «если бы знал, что стариков обманывают».

Накануне на Пулковском шоссе в Петербурге при задержании телефонных мошенников погиб сотрудник СОБР, подполковник полиции Евгений Захаров. Злоумышленник насмерть сбил его на автомобиле Fiаt Duсаtо и скрылся. В городе ввели план «Перехват» и через час задержали беглеца на заправке во Всеволожском районе Ленинградской области. Против него завели уголовное дело о покушении на жизнь сотрудника правоохранительных органов.