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    10 ноября 2021, 16:39

    Подозреваемый в мошенничестве петербуржец объяснил испугом смертельную аварию с сотрудником СОБР

    Сбившего насмерть сотрудника СОБР при задержании по подозрению в мошенничестве арестовали

    Андрей Иванов, Дамир Матюхин

    В Санкт-Петербурге арестовали подозреваемого в мошенничестве мужчину, который при задержании насмерть сбил сотрудника СОБР. Он объяснил свои действия испугом.

    Подозреваемый в мошенничестве петербуржец объяснил испугом смертельную аварию с сотрудником СОБР

    «Педаль газа я нажал от испуга. Я не понял, что меня задерживают, и все время в пути звонил 112. Потом остановился и ждал, от преследования не уходил», — заявил арестованный в суде. Его слова приводит объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

    Мужчина уверял суд, что был курьером у мошенников и ничего не знал. Он заявил, что никогда не стал бы этим заниматься, «если бы знал, что стариков обманывают».

    Накануне на Пулковском шоссе в Петербурге при задержании телефонных мошенников погиб сотрудник СОБР, подполковник полиции Евгений Захаров. Злоумышленник насмерть сбил его на автомобиле Fiаt Duсаtо и скрылся. В городе ввели план «Перехват» и через час задержали беглеца на заправке во Всеволожском районе Ленинградской области. Против него завели уголовное дело о покушении на жизнь сотрудника правоохранительных органов.