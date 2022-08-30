Подозреваемый в изнасиловании школьницы из Омской области заманил ее на пустырь обещанием купить сладкое

УМВД России по Омской области показало видео с допросом подозреваемого в изнасиловании 9-летней девочки из Омской области. Задержанный 46-летний мужчина признался, что предложил ребенку купить конфеты.

Подозреваемый пояснил, что встретил девочку у цветочного магазина. Он отвел школьницу на безлюдный пустырь, несколько раз ударил в лицо кулаком и изнасиловал. Мужчина добавил, что в тот момент был пьян.

В пресс-службе УМВД России по Омской области уточнили, что подозреваемый всю ночь прятался от полиции на кладбище.

«Последние два месяца мужчина работал на лесопилке в поселке Новоомский. Ранее привлекался к уголовной ответственности за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего, и угрозу убийством», — рассказал начальник пресс-службы УМВД России по Омской области Алексей Командыков.

Девочку госпитализировали в тяжелом состоянии. Насильник выбил девятилетней школьнице зубы и нанес другие травмы, ее поместили в реанимацию. На преступника завели уголовное дело по статье об изнасиловании.