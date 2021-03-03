Подозреваемый в изнасиловании сбежал из-под стражи в Дербенте

Жителя Дербента задержали по подозрению в изнасиловании родственницы. Однако он сбежал из-под стражи. Об этом «360» сообщил источник в правоохранительных органах.

Сейчас его ищут. Источник уточнил, что подозреваемый на допросе во всем сознался. Он утверждал, что после колледжа он выпил виагру и почувствовал возбуждение. В это время он шел домой с племянницей. Дальше, по его утверждениям, он ничего не помнит. Парень попросил прощения у племянницы, но она его выгнала из дома.