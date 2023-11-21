Криминал 21 ноября 2023, 18:55 Подозреваемый в двойном убийстве на Урале подросток готовился к преступлению Е1: подросток, подозреваемый в убийстве подруги и ее матери, готовился заранее РИА «Новости»

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Подросток, подозреваемый в убийстве своей подруги и ее матери в Екатеринбурге, заранее готовился к преступлению, предпринимал меры для конспирации и изучал видео в жанре «расследование» о том, как ищут убийц, сообщил источник E1. По его информации, на это указала история поисковых запросов молодого человека.

«Он, перед тем как напасть, посмотрел на YouTube видео в жанре „расследование“, про то, как ищут убийц, как работает полиция и так далее. Предпринимал определенные меры конспирации и сокрытия следов», — указал собеседник издания.

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В дальнейшем, по его словам, подозреваемый не справился с психическим напряжением и рассказал о случившемся приятелю, а тот сообщил его старшему брату. Теперь, как отметил источник, молодой человек обижен на товарища, что его сдали.

«Хотя его и так бы поймали: он же деньги с карты погибшей снял», — добавил он.

На допросе подросток указывал, что приревновал подругу к старшему брату. Но его подозревают и в расправе над ее матерью. Кроме того, в квартире семьи нашли мертвого шпица.

По данным E1, с правоохранителями задержанный общался очень хладнокровно, не раскаивался и не плакал. Сожалел только о том, что его поймали. Единственное, что ему доставляет дискофорт, по информации источника издания, это то, что убитые женщины стоят перед его глазами как живые. Так, по крайней мере, он ответил на вопрос, как собирается жить дальше после случившегося.