Подозреваемый в даче взятки главе Пензенской области Шпигель не признал вину

Руководитель группы фармацевтических компаний «Биотэк» Борис Шпигель, подозреваемый в даче взятки губернатору Пензенской области, не признал вину. Об этом сообщила член ОНК Ольга Дружинина.

«Мы пообщались со Шпигелем. Вину в инкриминируемом преступлении он не признает», — передал ТАСС ее слова.

Кроме того, она добавила, что у задержанного есть серьезные проблемы со здоровьем. Какие именно, не уточнила. Тем не менее в изолятор пришлось вызвать скорую.

Бориса Шпигеля сотрудники правоохранительных органов задержали накануне. Он проходит по делу губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева, которого заподозрили в крупной взятке. Следствие полагает, что с января по сентябрь 2020 года он получил от Шпигеля, его жены, а также директора ОАО «Фармация» Антона Колоскова взятки. Средства передавались через посредников.

По предварительной версии, средства нужны были, чтобы «Биотэк» получил конкурентные преимущества при заключении государственных контрактов. Известно, что некоторое время Шпигель был продюсером певца Николая Баскова. «Биотэком» бизнесмен руководит с 1990 года.

По данным СМИ, задержанного губернатора Белозерцева следователи проверяют на причастность к служебным злоупотреблениям. Речь идет о сумме 2,9 миллиарда рублей.