Криминал 11 июля 2023, 10:06 Подозреваемый сознался в убийстве школьницы под Челябинском — СМИ «112»: подозреваемый в убийстве девочки под Челябинском дал признательные показания РИА «Новости»

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Подозреваемый в убийстве 11-летней девочки из города Сим в Челябинской области сознался в содеянном. Об этом сообщил Telegram-канал «112».

По данным канала, подозреваемым в убийстве оказался отец одной из подруг школьницы. Мужчину задержали в понедельник вечером. Он показал, где спрятал тело девочки.

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По версии следствия, подозреваемый убил ребенка вечером 9 июля. Он нанес несколько ножевых ранений своей жертве, затем спрятал тело в лесу. Мотивы убийства ребенка пока не называют.

«Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу и предъявления обвинения. Проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы», — сообщили в пресс-службе СУ СКР по Челябинской области.

Школьница пропала в воскресенье, 9 июля. Девочку искали правоохранители и волонтеры. В ночь на понедельник удалось обнаружить рюкзак и чехол от телефона, принадлежащие школьнице. Изначально полицейские думали, что ребенок утонул, однако утром 11 июля им удалось выйти на подозреваемого.