Подозреваемый признался в убийстве двух детей в Рыбинске. Видео
Оперативное видео разместил на своем YouTube-канале Следственный комитет. Признание житель Рыбинска сделал на камеру.
«Еще одну бутылку выпил — где-то до десяти часов. И <…> убил», — сказал мужчина следователям.
Тела девочек 2006 и 2011 годов рождения с ножевыми ранениями обнаружили 15 сентября в квартире одного из жилых домов города. Результаты предварительного следствия показали, что перед расправой сестер изнасиловали.
Их мать переехала в Рыбинск к судимому за особо тяжкие преступления мужчине. Познакомились они в Сети. Полиция заподозрила сожителя женщины в преступлении и начала розыск подозреваемого. Задержали его в том же районе, где произошло убийство.
Предположительно, на убийство мужчина мог пойти из ревности. Мать девочек не появлялась дома почти два дня. Из-за этого ее возлюбленный якобы решил расправиться с сестрами.