Подозреваемый признался в изнасилованиях школьницы в Санкт-Петербурге

Женщина, проживающая в поселке Понтонный, в декабре прошлого года сообщила полиции, что ее 13-летнюю дочь изнасиловал сосед. 16 февраля подозреваемый признался, что это произошло не один раз, рассказало ИА «Невские новости».

Гражданка Таджикистана уточнила, что 19 декабря ее сосед совершил действия сексуального характера в отношении ее ребенка. Подозреваемого задержали и возбудили в его отношении уголовное дело по статье о насильственных действиях.

Спустя время мужчина заявил, что в период с 1 до 2 декабря тоже принудил подростка к половому акту. Было заведено еще одно дело. Обвиняемый находится под арестом.