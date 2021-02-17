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    17 февраля 2021, 13:11

    Подозреваемый признался в изнасилованиях школьницы в Санкт-Петербурге

    Полина Петрова

    Женщина, проживающая в поселке Понтонный, в декабре прошлого года сообщила полиции, что ее 13-летнюю дочь изнасиловал сосед. 16 февраля подозреваемый признался, что это произошло не один раз, рассказало ИА «Невские новости».

    Подозреваемый признался в изнасилованиях школьницы в Санкт-Петербурге

    Гражданка Таджикистана уточнила, что 19 декабря ее сосед совершил действия сексуального характера в отношении ее ребенка. Подозреваемого задержали и возбудили в его отношении уголовное дело по статье о насильственных действиях.

    Спустя время мужчина заявил, что в период с 1 до 2 декабря тоже принудил подростка к половому акту. Было заведено еще одно дело. Обвиняемый находится под арестом.