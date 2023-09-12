Криминал 12 сентября 2023, 16:42 Подозреваемых в выводе 45 миллионов рублей за рубеж задержали в Москве Дело о выводе 45 млн рублей за рубеж возбудили против учредителя биржи в Москве РИА «Новости»

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Столичные полицейские предъявили обвинение генеральному директору коммерческой фирмы и учредителю универсальной товарной биржи. Их заподозрили в совершении валютных операций с использованием поддельных документов. Предположительно, они вывели свыше 45 миллионов рублей за рубеж, сообщили в пресс-службе МВД России.

По данным ведомства, подозреваемые использовали расчетные счета подконтрольных организаций, переводили деньги в иностранной и российской валюте на счета фирм-нерезидентов и резидентов России. В их числе была организация, которая занималась биржевой деятельностью в республике Казахстан. Для этого они предоставляли недостоверные данные об основаниях, целях и назначении переводов.

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«На время расследования, возбужденного по части 3 статьи 193.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, учредителю универсальной товарной биржи избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде, а генеральному директору коммерческой фирмы — в виде содержания под домашним арестом», — уточнили в МВД.

Ранее стало известно, что мужчину будут судить в Москве за мошенничество на 308 миллионов рублей под видом аукциона.