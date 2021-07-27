Подозреваемых в вымогательстве задержали в Ставропольском крае

В Ставропольском крае поймали членов преступной группы, которых заподозрили в вымогательстве. Об этом сообщил сайт newstracker.ru.

Жертвой злоумышленников стал местный бизнесмен. Подозреваемые заявили предпринимателю о несуществующем долге. Они угрожали убить мужчину, если он им не заплатит. Пострадавший передал вымогателям 10 миллионов рублей, а после написал заявление в полицию. Возбуждено уголовное дело. Задержанных заключили под стражу. Двое объявлены в розыск.