Подозреваемых в угоне самолета в 2001 году братьев заочно арестовали в Москве

Дорогомиловский суд Москвы заочно арестовал братьев Арсаевых, подозреваемых в угоне самолета в 2001 году. Об этом в пресс-службе суда сообщили РИА «Новости».

«Судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении Ирисхана и Дениса Арсаевых. Срок ареста установлен на два месяца с момента задержания на территории РФ или экстрадиции», — уточнили в суде.

Уголовное дело в отношении братьев возбудили по статье Уголовного кодекса «Угон воздушного судна, совершенный группой лиц по предварительному сговору». Наказание по ней предусматривает лишение свободы на срок от семи до 12 лет.

Трое чеченских террористов захватили самолет Ту-154 авиакомпании «Внуковские авиалинии» 15 марта 2001 года, когда тот совершал перелет из Москвы в Стамбул. Воздушное судно приземлилось в Саудовской Аравии, где его взяли штурмом подразделения спецназа. При проведении этой операции погибли стюардесса Юлия Фомина, один пассажир и один террорист.

Двоих других захватчиков арестовали правоохранители из Саудовской Аравии, но местные власти не стали выдавать их российской стороне.