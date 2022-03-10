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    10 марта 2022, 17:45

    Подозреваемых в угоне дорогой иномарки задержали в Кургане

    Артур Блянихов

    В Кургане задержали двух братьев, которых заподозрили в угоне машины. Об этом сообщило ИА Ura.ru со ссылкой на региональное МВД.

    Иномарку Lexus угнали в декабре прошлого года из двора многоквартирного дома.

    По предварительной информации, подозреваемые отслеживали передвижения авто и в удобный момент открыли его при помощи код-граббера. Они удалили GPS навигацию со штатной сигнализацией и спрятали Lexus в одном из гаражно-строительных кооперативов.

    Возбуждено уголовное дело.