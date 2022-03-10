Подозреваемых в угоне дорогой иномарки задержали в Кургане

В Кургане задержали двух братьев, которых заподозрили в угоне машины. Об этом сообщило ИА Ura.ru со ссылкой на региональное МВД.

Иномарку Lexus угнали в декабре прошлого года из двора многоквартирного дома.

По предварительной информации, подозреваемые отслеживали передвижения авто и в удобный момент открыли его при помощи код-граббера. Они удалили GPS навигацию со штатной сигнализацией и спрятали Lexus в одном из гаражно-строительных кооперативов.

Возбуждено уголовное дело.