Подозреваемых в убийстве пятилетней девочки в Костроме доставили в суд

Двух обвиняемых в убийстве пятилетней девочки в Костроме, доставили в суд. Об этом сообщил Telegram-канал SHOT.

Подозреваемые отказались отвечать на вопросы журналистов. Ранее стало известно, что на допросе в полиции они дали признательные показания, сознавшись в содеянном.

Обвинение будет просить, чтобы обоих мужчин заключили под стражу. Они ранее были судимы, 44-летний Денис Г. отбывал срок за педофилию и распространение порнографии, а 24-летний Вадим Б. — за кражу.

Свердловский районный суд Костромы отправил под стражу обоих, пишет RT.

Напомним, мужчины, по данным следствия, похитили девочку, изнасиловали и убили. Тело ребенка обнаружили в одном из общежитий.

Ранее депутат Государственной думы Султан Хамзаев, комментируя дело, заявил о необходимости вновь вернуть в Россию смертную казнь для педофилов и убийц.