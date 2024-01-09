09 января 2024, 19:10
Подозреваемых в убийстве знакомого арестовали в Москве
Прокуратура Москвы: суд арестовал мужчину и женщину по подозрению в убийстве
Московский суд отправил в СИЗО 39-летнюю женщину и 50-летнего мужчину, подозреваемых в убийстве. Предположительно, они избили и зарезали знакомого, сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.
В ведомстве уточнили, что во время судебного заседания мужчина попытался воспротивиться аресту, а женщина не возражала.
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Подозреваемые также пояснили, что конфликт с потерпевшим произошел из-за личной неприязни. Однако убивать товарища они не хотели, планировали только «проучить» его.
Вечером 2 января все вместе они употребляли алкоголь в подвале дома на Щелковском шоссе. Во время ссоры обвиняемый начал избивать мужчину палкой и камнем по голове. Затем женщина два раза пырнула потерпевшего ножом. Тот умер на месте от полученных ран.
Расследование уголовного дела контролирует прокуратура.
Накануне в квартире на Боровском шоссе убили 62-летнего мужчину. Точную причину и время смерти установят эксперты по результатам судмедэкспертизы.
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