Криминал 30 апреля 2023, 18:25 Подозреваемых в убийстве восьмимесячной дочери супругов из Ростова-на-Дону арестовали Ростовский суд арестовал родителей 8-месячной девочки, которых заподозрили в ее убийстве РИА «Новости»

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Супружескую пару из Ростова-на-Дону отправили под арест до 28 июня. Решение вынес Октябрьский районный суд города, сообщили в пресс-службе регионального СК. Мужа и жену заподозрили в убийстве восьмимесячной девочки.

«Судом <…> удовлетворено ходатайство следователя об избрании в отношении супругов <…> меры пресечения в виде заключения под стражу», — отметили в ведомстве.

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Мужа и жену отправили в следственный изолятор, где они проведут два месяца.

О ходе расследования уголовного дела поручил докладывать глава СК России Александр Бастрыкин. Процесс поставят на контроль в центральном аппарате Следственного комитета. Контролировать его станут и в прокуратуре Ростовской области.

Против 33-летнего мужчины и его 23-летней супруги возбудили дело об убийстве малолетнего, совершенном группой лиц. По предварительной версии, супруги расправились с ребенком 28 апреля.

СМИ писали, что отец случайно убил девочку во время ссоры с ее матерью. Родители, уверял Telegram-канал Baza, решили избавиться от тела младенца: девочку расчленили, вынесли на улицу в пакетах, а потом сообщили в полицию о ее пропаже.