Подозреваемых в убийстве ветерана задержали в Красноярске

Задержаны мужчины, которые подозреваются в убийстве 85-летнего ветерана в Красноярске. Об этом сообщила газета «Известия» со ссылкой на ГУ МВД России по региону.

По данным следствия, преступники проникли в квартиру пенсионера, убили его и забрали все ценности. Инцидент произошел в 2017 году, но найти подозреваемых удалось только сейчас. Мужчины задержаны, на них завели уголовное дело.

«Длительное время данное преступление оставалось нераскрытым, но работа над установлением лиц, причастных к убийству, полицейскими не прекращалась», — говорится на сайте ведомства.