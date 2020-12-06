Подозреваемых в убийстве семьи в Волоколамске привезли в суд. Видео

В суд Волоколамска привезли троих подозреваемых в убийстве и сожжении семьи. В распоряжении «360» появилось видео, как мужчин выводят из автозака в наручниках.

Накануне задержанные во время следственного эксперимента рассказали, как расправились с семьей. Один из них ждал, когда приедут погибшие. Все дело в том, что участок погибших горел и им об этом кто-то сообщил. Как признался один из-задержанных, он перекрыл своим автомобилем проезд семье, после чего они расстреляли их машину. Сотрудникам Следственного комитета удалось задержать подозреваемых по горячим следам.

Родственники семьи считают, что все произошло из-за давнего конфликта с соседями. Погибшие несколько раз высказывали им претензии, потому что им не нравился запах лошадей, который шел от их участка. Родители вместе со своей 16-летней дочкой купили там дом не так давно. Они даже не успели его до конца построить.

Сами задержанные сообщили, что погибшие обвинили их в поджоге дома и им это не понравилось. Поэтому они решили их убить.

Тела мужчины, женщины и подростка были найдены 4 декабря на окраине СНТ «Малахит» в сгоревшем доме. Рядом стояла обстрелянная машина.