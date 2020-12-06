Подозреваемых в убийстве семьи в Волоколамске арестовали

Суд избрал меру пресечения подозреваемых в убийстве семьи Рюмшиных в Волоколамске. На время следствия они будут находиться в СИЗО ближайшие два месяца. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

Троих подозреваемых суд арестовал до февраля 2021 года.

В полицию обратилась москвичка с заявлением об исчезновении ее родителей и несовершеннолетней сестры после отъезда на дачу. В пятницу, 4 декабря, на окраине СНТ «Малахит» в Волоколамске в сгоревшем доме обнаружили обгоревшие тела супружеской пары и их 16-летней дочери. Недалеко стоял обгоревший автомобиль потерпевших с пулевыми отверстиями.

На следующий день задержали троих подозреваемых: два жителя Москвы 1989 и 1980 годов рождения, а также житель Солнечногорска 1993 года рождения. На допросе они признали вину и рассказали, что конфликт произошел из-за обвинения потерпевших в их адрес в поджоге дачного дома.

Следователи возбудили уголовное дело по статье «Убийство».