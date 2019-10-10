Подозреваемых в убийстве российского посла освободили в Турции
Второй суд Анкары по особо тяжким преступлениям 10 октября освободил из-под стражи троих подозреваемых в убийстве посла РФ Андрея Карлова, сообщил сайт «Аргументы и факты».
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Троих подозреваемых по громкому делу выпустили на свободу.
Фигурантами дела были Серджан Башар, Каган Бюльбюлю и Тимур Озкан. Отмечается, что Озкан — организатор выставки, на которой произошло убийство.
Следующее заседание назначили на 29 ноября, сообщил ТАСС.