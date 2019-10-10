Подозреваемых в убийстве российского посла освободили в Турции

СМИ: в Турции арестован организатор выставки, где убили посла Карлова Подробнее

Троих подозреваемых по громкому делу выпустили на свободу.

Фигурантами дела были Серджан Башар, Каган Бюльбюлю и Тимур Озкан. Отмечается, что Озкан — организатор выставки, на которой произошло убийство.

Следующее заседание назначили на 29 ноября, сообщил ТАСС.