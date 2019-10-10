  • Подозреваемых в убийстве российского посла освободили в Турции

    10 октября 2019, 19:49

    Ирина Нагайникова

    Второй суд Анкары по особо тяжким преступлениям 10 октября освободил из-под стражи троих подозреваемых в убийстве посла РФ Андрея Карлова, сообщил сайт «Аргументы и факты».

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    Троих подозреваемых по громкому делу выпустили на свободу.

    Фигурантами дела были Серджан Башар, Каган Бюльбюлю и Тимур Озкан. Отмечается, что Озкан — организатор выставки, на которой произошло убийство.

    Следующее заседание назначили на 29 ноября, сообщил ТАСС.