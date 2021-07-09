Подозреваемых в убийстве президента Гаити арестовали в посольстве Тайваня

На территории представительства Тайваня на Гаити задержали 11 подозреваемых в убийстве президента Жовенеля Моиза. Полиция начала операцию по поимке 8 июля вечером.

«Будучи на протяжении долгого времени верным другом и надежным партнером Республики Гаити, посольство безотлагательно дало свое согласие и позволило полицейским провести операцию по поиску подозреваемых», — сообщили в Twitter посольства.

По данным представительства Тайваня на Гаити, полиция начала операцию

«Полиция начала операцию в 16:00 (23:00 четверга по московскому времени) и задержала 11 подозреваемых», — сказано в сообщении.

Вооруженная группа в ночь на среду, 7 июля, проникла в резиденцию президента Гаити Жовенеля Моиза. Злоумышленники убили главу островного государства и ранили его жену Мартин Моиз. Позже она умерла в больнице.

Правительство ввело военное положение в республике на 15 дней. В вооруженном нападении участвовали 26 колумбийцев два участника американца гаитянского происхождения.