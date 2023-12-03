Криминал 03 декабря 2023, 15:46 Подозреваемых в убийстве подростка в Иркутске задержали МВД сообщило о задержании подозреваемых в убийстве подростка в Иркутске

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Сотрудники полиции нашли и задержали возможных участников потасовки, в ходе которой погиб девятиклассник. Об этом заявила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По ее словам, правоохранители меньше чем за сутки нашли подозреваемых в убийстве. Для задержания двоих молодых людей силовикам пришлось выехать за 200 километров от Иркутска. Обоих подозреваемых отвезли на допрос.

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«Оперативники сработали профессионально», — отметила Волк.

Школьник погиб во время конфликта между двумя группами на улице Байкальской, на остановке общественного транспорта «Лисиха». Во время ссоры один из подростков получил травмы, несовместимые с жизнью. По факту смерти 15-летнего мальчика возбудили уголовное дело по статье «Убийство». Его расследование взяла на контроль прокуратура.

Ранее в Екатеринбурге неизвестный выстрелил студенту в голову из травматического оружия. По словам очевидцев, ссора случилась около здания Уральского федерального университета.