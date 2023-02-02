02 февраля 2023, 23:29
Подозреваемых в убийстве пенсионерки задержали во Владимирской области
Во Владимирской области задержали двух мужчин, которых заподозрили в убийстве 68-летней местной жительницы. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на региональное МВД.
Труп пенсионерки обнаружили в одном из частных домов в Гусь-Хрустальном районе. Выяснилось, что женщину задушили и украли у нее 40 тысяч рублей.
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Свидетели рассказали, что накануне убийства видели двух незнакомых мужчин. Сотрудники полиции поймали подозреваемых. Возбуждены уголовные дела.
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