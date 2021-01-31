Подозреваемых в убийстве молодого футболиста Егора Дробыша задержали в Омске

«Установлены подозреваемые лица, которые были задержаны при силовой поддержке бойцов Росгвардии. Подозреваемые при проведении допроса дали признательные показания о совершении нападения на потерпевших с целью хищения их личного имущества», — говорится в сообщении.

Следователи полагают, что мужчины 30 и 33 лет заметили юношей, которые шли из магазина с пакетом продуктов. Они напали на них сзади, чтобы ограбить.

Источник фото: сайт СК по Омской области

Один подозреваемый нанес смертельный удар в спину футболисту, а его друга тяжело ранил. Врачи спасли юноше жизнь благодаря своевременному вызову скорой помощи.

В результате мужчины задержаны, с ними проводятся следственные действия. Во время допроса они дали признательные показания. Решается вопрос о мере пресечения. Расследование продолжается.

Нападение на игрока футбольного клуба «Иртыш» Егора Дробыша и его друга произошло 27 января. Пресс-секретарь «Иртыша» Дмитрий Кунгурцев рассказал, что знал юношу исключительно с хорошей стороны.