facebook_pixel
    31 января 2021, 09:08

    Подозреваемых в убийстве молодого футболиста Егора Дробыша задержали в Омске

    Анастасия Калинина

    В Омске задержали двух подозреваемых в убийстве юного футболиста Егора Дробыша и в покушении на убийство его друга. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления СК.
    Подозреваемых в убийстве молодого футболиста Егора Дробыша задержали в Омске

    «Установлены подозреваемые лица, которые были задержаны при силовой поддержке бойцов Росгвардии. Подозреваемые при проведении допроса дали признательные показания о совершении нападения на потерпевших с целью хищения их личного имущества», — говорится в сообщении.

    Следователи полагают, что мужчины 30 и 33 лет заметили юношей, которые шли из магазина с пакетом продуктов. Они напали на них сзади, чтобы ограбить.

    Подозреваемых в убийстве молодого футболиста Егора Дробыша задержали в Омске | Изображение 1
    Источник фото: сайт СК по Омской области

    Один подозреваемый нанес смертельный удар в спину футболисту, а его друга тяжело ранил. Врачи спасли юноше жизнь благодаря своевременному вызову скорой помощи.

    В результате мужчины задержаны, с ними проводятся следственные действия. Во время допроса они дали признательные показания. Решается вопрос о мере пресечения. Расследование продолжается.

    Нападение на игрока футбольного клуба «Иртыш» Егора Дробыша и его друга произошло 27 января. Пресс-секретарь «Иртыша» Дмитрий Кунгурцев рассказал, что знал юношу исключительно с хорошей стороны.