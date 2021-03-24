В Северной Осетии задержали трех подозреваемых в убийстве депутата гордумы Беслана Тамерлана Торчинова. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.

«Найдено тело депутата Торчинова. По подозрению в убийстве задержаны трое, они дают показания», — сказал собеседник агентства.

64-летний Торчинов пропал 22 марта в районе ипподрома в Правобережном районе Северной Осетии — там обнаружили его Lexus со следами борьбы и крови. Следственный комитет по Северной Осетии возбудил уголовное дело по статье «Похищение человека группой лиц по предварительному сговору с применением насилия».

Ранее депутат занимал должность директора аэропорта Владикавказа. Источник рассказал «360», что он был очень уважаемым человеком в Беслане. СК пока не дал официального комментария по задержанию подозреваемых в убийстве. По данным местных СМИ, причиной убийства депутата могла стать кровная месть.

По данным РЕН ТВ, подозреваемые могут быть связаны с бандой Аслана Гагиева, который больше известен как Джако. Он мог убить Торчинова, чтобы устранить свидетеля перед судом. По данным издания, Торчинов и Гагиев были тесно знакомы: родной брат Торчинова был киллером в банде Джако. Когда мужчину убили, один из бойцов главы группировки пытался застрелить Тамерлана Торчинова.