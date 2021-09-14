Подозреваемых в убийстве 20-летней девушки задержали в Воронеже

Полицейские задержали в Воронеже троих человек, которых подозревают в убийстве 20-летней девушки. Об этом сообщил RT со ссылкой на Следственный комитет.

Заявление о пропаже девушки поступило в полицию 9 сентября. Спустя несколько дней, 12 сентября, ее тело с признаками насильственной смерти нашли в поле около села Озерного Новохоперского района Воронежской области.

«Через непродолжительное время по подозрению в совершении данного преступления были задержаны жители Борисоглебского района в возрасте 20 и 23 лет, а также 26-летний уроженец Волгоградской области», — заявили в ведомстве.

Как предполагает следствие, подозреваемые решили убить свою знакомую и выкрасть у нее крупную сумму денег. Обманным путем они привезли пострадавшую в Новохоперский район, где расправились с ней, выкрав банковскую карту и мобильный телефон. Следователи возбудили уголовное дело.