Подозреваемых в убийстве 20-летней давности задержали в Москве

Московские следователи раскрыли убийство 20-летней давности. По обвинению в преступлении задержали трех мужчин. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК России по столице.

По версии следствия, в январе 2001 года группа из четырех подростков, среди которых тогда было трое несовершеннолетних, заманила на стройку на улице Ярцевской в Москве девушку и изнасиловала ее. Чтобы скрыть следы преступления, ее забили до смерти и сбросили труп в колодец шахты сточных вод.

«По подозрению в совершении преступления задержаны трое мужчин. Благодаря грамотной тактике и наступательной позиции следователей окружного подразделения в ходе допроса они все признали свою вину в инкриминируемых деяниях и дали подробные признательные показания», — рассказали в пресс-службе ведомства. Следователи смогли раскрыть это преступление при помощи современных криминалистических методов.

Еще одного фигуранта дела допросили, но уголовной ответственности он не понесет, так как тогда он был слишком юн. Сейчас в СК решают вопрос об аресте задержанных. Сейчас им от 35 до 38 лет.