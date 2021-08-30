Подозреваемых в убийстве 15-летней девочки арестовали в Башкирии

Башкирский суд арестовал двух подозреваемых в убийстве 15-летней девочки, тело которой нашли в яме в селе Питяково Бирского района. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу СУ СК России по региону.

Мужчины проведут в следственном изоляторе ближайшие два месяца.

Ранее в СК сообщили, что в ночь с 26 на 27 августа жительница Бирского района обратилась в полицию и рассказала о том, что ее 15-летняя дочь ушла на день рождения к подруге и пропала. Позже ее тело с признаками насильственной смерти нашли в яме. Следователи завели уголовное дело по статье «Убийство» и в тот же день по горячим следам задержали двух подозреваемых в преступлении. Они сознались в убийстве и рассказали об обстоятельствах.

По версии следствия, арестованные приметили компанию несовершеннолетних, которая справляла день рождения в селе Питяково. Они присоединились к детям, а потом один из них пригласил школьников к себе домой.

Когда все разошлись, они изнасиловали одну из девочек, задушили ее и спрятали тело недалеко от частного дома. Следователи назначили необходимые экспертизы и определили круг свидетелей, которых допросят в ближайшее время.