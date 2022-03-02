Правоохранители задержали мужчину и женщину, подозреваемых в убийстве и сожжении трупов на юге Москвы. Как сообщил Telegram-канал «112», возможных злоумышленников задержали на автовокзале, когда они хотели скрыться из города. Официального подтверждения этой информации пока нет.

Два обгоревших тела нашел в лесополосе около района Южное Бутово местный житель. Следователи завели уголовное дело по статье «Убийство двух лиц». Криминалисты назначили проведение экспертизы для установления личности погибших.

В настоящее время сотрудники ведомства продолжают работу на месте происшествия для выяснения всех обстоятельств происшествия. Расследование под свой контроль взяла столичная прокуратура.

Как сообщил источник «360», тела принадлежат мужчине и женщине. Собеседник уточнил, что перед сожжением тела расчленили, а после облили горючей жидкостью. К останкам местного жителя привели его собаки, которых он вывел на прогулку. Отдельно источник отметил, что тела находились в центре выкопанного в земле круга.