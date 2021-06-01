Подозреваемых в убийствах пенсионеров ради квартир задержали в Подмосковье

В Электростали Московской области полиция задержала троих подозреваемых, которые убивали пенсионеров и похищали их квартиры. Они совершали преступления с 2016 года.

В Следственном комитете сообщили, что во вторник, 1 мая, подозреваемым изберут меру пресечения.

С 2016 года банда подыскивала в Электростали одиноких пенсионеров, у которых была недвижимость. Они знакомились с жертвами, под любыми предлогами встречались с ними, напаивали и переоформляли права собственности на квартиры. После этого пенсионеров отвозили в лес и оставляли умирать.

«К настоящему времени следственным органам известно о пяти таких эпизодах. Убийство одного из пенсионеров удалось предотвратить. Следователи продолжают проверять подозреваемых на причастность к совершению аналогичных преступлений», — сообщили в ведомстве.

Во время обысков в квартирах подозреваемых были найдены договоры дарения и купли-продажи недвижимости.

Ранее юристы рассказали, что самыми распространенными видами мошенничества в сфере недвижимости считаются продажа квартиры по подложным документам и проведения сделок с привлечением недееспособных лиц.