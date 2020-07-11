Подозреваемых в торговле оружием задержали в Дагестане

Выяснилось, что трое мужчин договорились между собой и наладили поставку огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ. Кроме того они занимались переделкой гражданского оружия в боевое. Силовики не исключили, что трое могут быть причастны к деятельности преступной группировки, которая занимается поставками оружия в республику.

В ходе обыска у подозреваемых полицейские нашли изъяли гранаты РГД-5 и Ф-1 с запалами, пистолеты системы «ТТ», а также пистолеты кустарного производства, патроны, запасные части от автомата «Калашникова» и пистолета «Макарова».

Следователи МВД завели уголовные «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов». Злоумышленников задержали. Расследование уголовного дела продолжается.